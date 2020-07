O impacto da Covid-19 nas Finanças Públicas luxemburguesas continua a ser arrasador.

Economia 4 min.

Covid-19. Governo luxemburguês perde 1,2 mil milhões de euros em receitas

Madalena QUEIRÓS O impacto da Covid-19 nas Finanças Públicas luxemburguesas continua a ser arrasador.

Uma quebra de 12,1% das receitas do governo central luxemburguês registou-se no 2º trimestre de 2020. Esta é a continuação dos efeitos da crise da COVID-19 nas finanças públicas do Grão Ducado. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, apresentou hoje a situação orçamental na reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Controlo da Execução Orçamental.

Esta quebra de receitas representa uma perda de 1,2 mil milhões de euros, em relação aos valores registados no mesmo período do ano passado.

A perda de receitas fiscais representa a grande fatia nesta redução de receitas. Em sede fiscal registou-se uma diminuição de 957,6 milhões de euros em receitas. Um quadro que resulta do enfraquecimento geral da economia e das medidas fiscais destinadas a satisfazer as necessidades de liquidez das empresas. Assim, os cancelamentos de adiantamentos e atrasos de pagamento concedidos pela Administração Fiscal Directa correspondem a um desperdício fiscal de aproximadamente 115 milhões de euros em 30 de Junho de 2020. Os reembolsos excepcionais efectuados a nível da Administração do Registo, Domínio e IVA ascendem a um total de 146 milhões de euros. Por outro lado, houve uma queda significativa nas receitas não fiscais, incluindo as receitas provenientes dos lucros das empresas de direito privado e público nas quais o Estado detém participações ou acções. As despesas do governo central, por seu lado, aumentaram 21,9% em relação a Junho de 2019. Este aumento, equivalente a 2 mil milhões de euros em termos absolutos, deve-se principalmente ao impacto orçamental das medidas sanitárias, sociais e económicas decididas pelo Governo no contexto da crise da Covid-19 e à continuação do investimento público. O que significa que houve um aumento significativo das despesas de investimento directo e indirecto de 301,8 milhões de euros, o que representa uma subida de 26,2% em comparação com o mesmo período em 2019. Estas despesas incluem, entre outras coisas, custos de gestão de crises , em particular para aquisição de equipamento médico e centros de tratamento, no valor de 93 milhões de euros. Além disso, nos termos da aplicação das leis-quadro que visam a melhoria estrutural das pequenas e médias empresas do sector da classe média, os subsídios de capital, que incluem a ajuda concedida às empresas no contexto da crise sanitária, cresceram 142,7 milhões de euros em relação a 2019. O aumento dos benefícios sociais de 797,6 milhões de euros, ou seja +88,6% em comparação com Junho de 2019, reflecte-se principalmente no fundo de emprego que cobre as despesas relacionadas com o desemprego parcial.

Só as despesas ao abrigo do fundo de emprego aumentaram a partir de 30 de Junho de 2020 em 783,4 milhões de euros, o que representa um crescimento de 384,8% em comparação com 30 de Junho de 2019. Feitas as contas, o saldo do governo central registou uma queda de 3,3 mil milhões de euros em comparação com Junho de 2019.

Assim, a 30 de Junho de 2020, o governo central registou um défice líquido de 2,6 mil milhões de euros, em comparação com um excedente de 669 milhões de euros registado em 2019.

No que diz respeito à dívida pública consolidada da Administração Pública, esta ascendia a cerca de 15 mil milhões de euros em 30 de Junho de 2020, o que corresponde a 25,4% do PIB. A dívida pública continua portanto a estar em conformidade com o limite de 30% estabelecido pelo governo e permanece muito abaixo do limite de 60% definido a nível europeu. O ministro das Finanças Pierre Gramegna afirmou perante os deputados que "o Governo estava ciente desde o início que a crise sanitária e económica ligada à propagação da COVID-19 seria um desafio sem precedentes para o Grão-Ducado". "Graças à flexibilidade concedida pelas autoridades europeias, mas também à posição de partida favorável das nossas finanças públicas, o governo foi capaz de reagir rapidamente às emergências de curto prazo que surgiram a tantos níveis. Além disso, foi capaz de implementar medidas de estímulo para reduzir o risco de desemprego e apoiar as empresas através de medidas de liquidez e ajuda financeira. Isto teve inevitavelmente um impacto considerável nas finanças públicas, tanto no equilíbrio do governo central como na dívida pública, mas ao mesmo tempo reforça a capacidade de recuperação da economia", afirmou no parlamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.