Covid-19. Finanças públicas estão a recuperar

Henrique DE BURGO Um ano depois do início da pandemia, o Luxemburgo está a recuperar a situação financeira.

Esta é a principal conclusão do balanço anual apresentado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, na véspera da divulgação das perspetivas orçamentais do Programa de Estabilidade e Crescimento para o período de 2021 a 2025.

Segundo as contas do Ministério das Finanças, a 31 de março de 2021, as receitas públicas arrecadadas ascenderam a 5,4 mil milhões de euros, ou seja, um crescimento de 9,5% face ao primeiro trimestre de 2020.

Apesar das restrições sanitárias em vigor, Pierre Gramegna defende que as finanças públicas demonstram uma "indiscutível resiliência e a economia luxemburguesa continua a beneficiar das escolhas equilibradas do Governo na luta contra a pandemia”.

Quanto às despesas da administração central registadas até 31 de março passado, ascendiam a 5,3 mil milhões de euros (+0,6% em um ano), praticamente o mesmo nível do que o observado no final de março de 2020.



