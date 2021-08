O planeamento das viagens ou as consequências do teletrabalho no turismo de negócios são algumas das alterações provocadas pela pandemia, indicam vários estudos de caso mundiais reunidos em livro por investigadores portugueses.

Covid-19

Estudo. Indústria turística "nunca mais será a mesma" depois da pandemia

Ana TOMÁS

O impacto da pandemia da covid-19 na indústria do turismo veio para ficar e deverá reconfigurar o setor a nível mundial.

As conclusões são de um estudo internacional publicado no livro 'Pandemics and Travel: COVID-19 Impacts in the Tourism Industry', editado por um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Viseu.

A obra, da editora de livros científicos Emerald Publishing, reúne os contributos de cerca de três dezenas de cientistas de vários países onde o turismo é uma importante fonte de receitas, como Portugal, Brasil, Rússia, Turquia ou México, e apresenta algumas conclusões comuns, que revelam uma mudança na indústria turística global tal como a conhecemos atualmente.

O planeamento das viagens ou as consequências do teletrabalho no turismo de negócios são algumas das alterações provocadas pela pandemia para as quais as conclusões da análise publicada apontam.

"A sensação de que a mobilidade individual (e, portanto, as viagens) tem um impacto direto na saúde e segurança individual e coletiva é algo que marca profundamente a vida de uma sociedade. No futuro, as viagens de lazer vão ser muito mais pensadas, avaliadas e calculadas. O turismo de negócios será fortemente afetado, visto que o teletrabalho veio substituir a necessidade de deslocação", explica, em comunicado, Cláudia Seabra, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e uma das editoras do livro.

Os destinos turísticos vão, por isso, precisar de se "redimensionar, reformular e reestruturar em função disto", considera a especialista em risco e turismo.

Cláudia Seabra diz mesmo que a indústria do turismo "nunca mais será a mesma", depois desta pandemia, uma vez que, além da alteração de comportamentos, a crise que provocou, "contrariamente às anteriores, foi global e num mesmo período de tempo".

O livro, que inclui estudos de caso de países dos cinco continentes, através dos quais se procura perceber como foi feita a adaptação à pandemia e quais os principais efeitos que esta teve na atividade e mercados turísticos, mostra, segundo a especialista, "os efeitos da covid-19 de uma forma mais global e comparada", permitindo "aprender com as boas práticas implementadas".

Ainda assim, a docente, que é também investigadora do Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), revela desafios de curto-prazo que o setor se prepara para enfrentar e estará já a refletir. Os níveis de segurança e higiene, por exemplo, "terão de ser mais elevados do que nunca", ilustra. Outros dos desafios, quer para os hotéis e resorts, quer para as grandes cidades, museus e monumentos prende-se com a mobilidade e os ajuntamentos de pessoas, com "os turistas a evitar locais com grandes aglomerações e contacto físico".

O "equilíbrio entre a automatização e os procedimentos digitais e o contacto humano que, afinal, é o suporte da atividade turística" é outra das mudanças trazidas pela covid-19 às quais o setor terá de se ajustar.

A todas as reconfigurações já em curso deverão somar-se outras que venham a alterar a própria organização do funcionamento quotidiano das sociedades.

Por isso, Cláudia Seabra não tem dúvidas de que "a sustentabilidade económica, social, ecológica e até política do turismo será o maior desafio de todos".









