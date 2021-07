Cotação do laboratório alemão nas bolsas mundiais caiu após resultados dos ensaios mostrarem uma eficácia de cerca de metade das vacinas da Pfizer e da Moderna.

Covid-19

CureVac. Ações da vacina alemã caem após revelação de taxa de eficácia inferior à da Pfizer e Moderna

As ações da CureVac NV caíram nas principais praças mundiais, depois de a vacina que empresa alemã desenvolveu para combater a covid-19 ter revelado uma eficácia muito abaixo do esperado.

A CureVac NV anunciou inicialmente que a sua vacina covid-19 de mRNA fornecia proteção total contra a hospitalização e morte para pessoas com menos de 60 anos de idade, embora a sua eficácia global tenha seguido a de vacinas semelhantes já em uso em todo o mundo.

Contudo os ensaios clínicos mostraram uma eficácia abaixo do previsto.

Esta quarta, a empresa alemã divulgou uma declaração reconhecendo que a sua vacina era apenas 48% eficaz na prevenção da forma grave da doença, um pouco acima dos valores divulgados no início do mês, mas ainda assim uma percentagem muito abaixo da eficácia de mais de 90% demonstrada pelas vacinas de mRNA da Pfizer e da Moderna, refere a Bloomberg.

Nos ensaios clínicos, a vacina da CureVac revelou-se 77% eficaz contra doenças moderadas e graves, em variantes, para participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos, afirmo a empresa, que, no entanto, não detalhou o quão eficaz foi a vacina nos com idades superiores a 60 anos.



Depois da divulgação destes resultados, e ainda haja um novo ensaio previsto para o terceiro trimestre deste ano, as ações da empresa alemã perderam mais de metade do seu valor, indica a agência de notícias de economia e finanças, detalhando que as ações da CureVac negociadas nos EUA caíram mais de 10%, em Nova Iorque. E as cotadas na Europa caíram cerca de 16% às 9h40 em Frankfurt, depois de uma modesta recuperação verificada nas últimas duas semanas.