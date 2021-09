Comer em casa. Covid muda hábitos de consumo no Luxemburgo

O teletrabalho, os sucessivos confinamentos, o encerramento pontual dos restaurantes, bares, lojas e escolas obrigaram os residentes do Luxemburgo a mudar os seus hábitos de consumo. A conclusão é do mais recente estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Henrique DE BURGO O teletrabalho, os sucessivos confinamentos, o encerramento pontual dos restaurantes, bares, lojas e escolas obrigaram os residentes do Luxemburgo a mudar os seus hábitos de consumo. A conclusão é do mais recente estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Entre as mudanças registadas entre 2019 e 2020, devido à crise da covid-19, o Statec refere que o fecho dos restaurantes e bares incitou as famílias a cozinhar mais em casa no ano passado. Fruta e legumes, carne, pão e cereais foram as maiores despesas.

Em 2020, as famílias gastaram, em média, 7.178 euros em alimentos e bebidas para o consumo em casa, o que representa um aumento de 23% face a 2019 (5.833 euros). O Statec refere ainda que os residentes investiram, no ano passado, mais 58,6% em pequenos eletrodomésticos de cozinha.

No sentido oposto, as despesas feitas pelas famílias em restaurantes, cafés, bares, cantinas e entregas ao domicílio diminuiu 34% (3.737 euros em 2019 e 2.465 euros em 2020).

Segmentando este tipo de comércio alimentar, os bares, cafés e estabelecimentos similares foram os que registaram menos gastos por parte dos residentes (-62,2%), seguido pelos restaurantes (-39,8%) e cantinas escolares e das empresas (-38,5%).

O único a registar aumentos foi o serviço ‘take-away’ e entrega ao domicílio, com mais 24,4% de gastos das famílias, o que permitiu “aguentar certas empresas” do ramo durante o fecho dos restaurantes e cafés.



