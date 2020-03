Apoios são para empresas e profissões liberais.

Covid-19. CE aprova 300ME para ajudar empresas do Luxemburgo

Telma MIGUEL

A Comissão Europeia aprovou hoje o pedido de 300 milhões de euros para apoio às empresas do Luxemburgo afetadas pela crise de Covid-19.

O esquema de apoio foi submetido pelo Grão-Ducado ao abrigo do quadro temporário de medidas de auxílio aos Estados-membros, criado a 19 de março, e destina-se a apoiar empresas, bem como os profissionais liberais afetados pela disrupção económica durante a crise provocada pelas medidas de emergência.

São permitidos, em particular, adiantamentos reembolsáveis até 500 mil euros por empresa. No comunicado enviado, Bruxelas refere que considerou que as medidas propostas são apropriadas e proporcionais à grave perturbação na economia do Luxemburgo.

Já ontem, a Comissão Europeia tinha aprovado garantias no valor de três mil milhões de euros para as empresas portuguesas.

