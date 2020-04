"Exista um vasto consenso na necessidade de criar um quarto pilar, um fundo de relançamento", sublinhou Bettel no final do Conselho Europeu.

Covid-19. Bettel aplaude decisão de avançar para "um novo fundo de relançamento da economia"

Madalena QUEIRÓS "Exista um vasto consenso na necessidade de criar um quarto pilar, um fundo de relançamento", sublinhou Bettel no final do Conselho Europeu.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, congratulou-se com a decisão do Conselho Europeu de avançar para "um quadro financeiro plurianual mais ambicioso, que deverá ter um volume consideravelmente superior, a fim de integrar um fundo de recuperação no orçamento da UE" que deverá ser apresentado pela Comissão Europeia. "Exista um vasto consenso na necessidade de criar um quarto pilar, um fundo de relançamento", sublinhou Bettel no final da reunião.

"Esta crise afeta todas as nossas economias, em toda a Europa, e os seus efeitos podem prolongar-se por um longo período. Devemos aos nossos cidadãos, às empresas e aos mercados começar desde já a preparar um plano credível e ambicioso e de investimento no nosso futuro", acrescentou.

O chefe do governo luxemburguês saudou, ainda, a aprovação da proposta do Eurogrupo que prevê três linhas de apoio imediatas para os trabalhadores, empresas e estados: "um pacote de 540 mil milhões de euros para fazer face às consequências da crise".



Mas durante a reunião, realizada por videoconferência, o chefe do governo luxemburguês reiterou que as medidas restritivas introduzidas em algumas partes da UE correm o risco de ter um impacto irreparável no funcionamento da UE, do mercado único e do espaço Schengen: "Estou decepcionado pela covid-19 também parecer conduzir a um processo de distanciamento nacional entre os estados membro. É o mercado único que, juntamente com tantas outras realizações europeias, corre o risco de pagar o preço da crise actual. O mesmo se aplica ao espaço Schengen. O pleno restabelecimento da livre circulação de bens, pessoas e serviços deve fazer parte de qualquer estratégia de saída", sublinhou. Xavier Bettel, saudou ainda a vontade de prestar especial atenção ao continente africano na resposta global da UE à pandemia.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.