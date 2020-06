O Governo decidiu alargar o prazo dos apoios urgentes a empresas com "problemas de liquidez", por mais dois meses. Inicialmente, esta medida terminar a 15 julho. Por dia, o ministério recebe 60 pedidos de ajuda.

Covid-19. Ajuda financeira às empresas prolongada até 15 setembro

Paula SANTOS FERREIRA O Governo decidiu alargar o prazo dos apoios urgentes a empresas com "problemas de liquidez", por mais dois meses. Inicialmente, esta medida terminar a 15 julho. Por dia, o ministério recebe 60 pedidos de ajuda.

Os apoios financeiros às empresas do Luxemburgo para fazer face à crise gerada pela pandemia foram prolongados até 15 de setembro, segundo foi decretado nas leis covid-19 aprovadas sábado, dia 20.



Atribuídas desde 15 de maio, estava regulamentado que estas ajudas iriam terminar a 15 de julho, contudo, o Governo decidiu alargar o prazo de modo a que mais empresas em dificuldades possam beneficiar destes apoios.

"Empresas com problemas de liquidez"

O Ministro das Classes Médias, Lex Delles, afirmou recentemente que chegam ao seu ministério “cerca de 60 pedidos de ajuda, por dia”. Pedidos feitos por empresas e independentes com situações complicadas provocadas pela pandemia.

O objetivo dos apoios financeiros é possibilitar “um adiantamento adicional reembolsável que permita alargar a base dos custos elegíveis a todas as empresas que enfrentam problemas de liquidez”, como se lê no site do governo.

Estas ajudas são destinadas a todas as empresas do Luxemburgo, “setores do artesanato, indústria manufatureira e do comércio, quer sejam independentes, pequenas e médias empresas (PME) ou grandes empresas”.

