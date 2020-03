O preço do hoje é um recuo de 2,05 dólares em relação aos 24,87 com que o Brent encerrou as transações na sexta-feira.

Cotação do barril de Brent cai 8,24% e fica ao nível de 2002

Lusa O preço do hoje é um recuo de 2,05 dólares em relação aos 24,87 com que o Brent encerrou as transações na sexta-feira.

O receio persistente de uma queda da procura e da continuação da guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita provocou nova descida acentuada da cotação do barril de Brent, para entrega em maio, no mercado de futuros de Londres.

A queda hoje verificada no International Exchange Futures da cotação do crude do mar do Norte, em 8,24% para 22,82 dólares, colocou-a ao nível de 2002.

