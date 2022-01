Costa diz que subida de salário mínimo para 705 euros é a “maior de sempre"

Salários mínimos adequados na UE. Finalmente os 27 chegam a acordo

Comissário luxemburguês agradece a “amigos portugueses” o trabalho prévio, nos seis meses em que Portugal deteve a presidência do Conselho Europeu. Podem agora começar as negociações com o Parlamento Europeu para a diretiva ser aprovada. Este é “um passo muito importante para a Europa”, considerou o luxemburguês Nicolas Schimt, comissário europeu do Emprego.