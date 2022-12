As novas ligações para transportar energia entre os três países excluem o gás e serão apenas para hidrogénio.

Economia 2 min.

Energia

Corredor verde entre Portugal, Espanha e França deverá estar pronto em 2030

Lusa As novas ligações para transportar energia entre os três países excluem o gás e serão apenas para hidrogénio.

As novas ligações para transportar energia entre Portugal, Espanha e França, conhecidas como "Corredor de Energia Verde", excluem o gás e serão apenas para hidrogénio, devendo estar operacionais em 2030, anunciaram na sexta-feira os três países.



Portugal, Espanha e França desvendam projeto para corredor verde Em outubro, os três países chegaram a acordo para criar um “Corredor de Energia Verde” para transportar hidrogénio verde e, mais no imediato, gás.

Os primeiros-ministros de Portugal e Espanha, António Costa e Pedro Sánchez, e o Presidente de França, Emmanuel Macron, confirmaram, após um encontro na cidade espanhola de Alicante, o acordo para este "Corredor de Energia Verde", para transporte de hidrogénio verde (produzido a partir de energias renováveis, menos poluentes).

O projeto, batizado H2MED, prevê uma ligação terrestre entre Celorico da Beira e Zamora, em Espanha (CelZa, com 248 quilómetros) e outra submarina entre Barcelona e Marselha (BarMar, de 455 quilómetros).

Transporte de gás foi considerado inicialmente

Quando o acordo entre os três países foi inicialmente anunciado, em 20 de outubro, em Bruxelas, estas eram já as ligações previstas, mas a intenção manifestada nesse dia publicamente era que servissem para transportar hidrogénio, no futuro, e gás no imediato, numa fase de transição.

Os três governos vão apresentar o projeto a fundos europeus e esta sexta-feira foi confirmado que será em exclusivo para transporte de hidrogénio, para conseguir vir a ser contemplado por financiamento de Bruxelas.

Utopia? "É impossível" o mesmo gasoduto servir gás e hidrogénio O coordenador do Observatório Ibérico de Energia, António Eloy, defendeu na quarta-feira que "é impossível" o mesmo gasoduto servir gás e hidrogénio, como apontam os Governos espanhol, português e francês.

O financiamento europeu do H2MED pode chegar aos 50% do custo estimado do projeto, que Portugal, Espanha e França calculam que seja de 350 milhões de euros no caso do CelZa e de 2.500 milhões no BarMar, segundo um documento divulgado em Alicante aos jornalistas, após o encontro de Costa, Sánchez e Macron, que contou também com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia saudou este acordo entre Portugal, Espanha e França, que disse estar alinhado com a estratégia de Bruxelas para a energia e afirmou ser elegível para financiamento europeu.

Projeto exigirá reconversões a Portugal e Espanha

A candidatura que será levada a Bruxelas até 15 de dezembro contempla, no lado português, a reconversão de duas ligações atuais da rede de gás, para transporte de hidrogénio, segundo explicou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, em declarações aos jornalistas em Alicante.

"Exigirá, da parte de Portugal, e constará do projeto de candidatura, reconversões da rede de gás para fazer chegar o hidrogénio das zonas de produção para Celorico da Beira e, por sua vez, para Espanha. Também do lado espanhol exigirá essas reconversões", disse o ministro.

Agora o 'pipeline' é verde. Da Península Ibérica para a UE Costa, Sánchez e Macron chegaram a acordo para criar um corredor verde energético para lá dos Pirenéus.

Em Portugal, estão em causa as ligações de gás entre Figueira da Foz e Celorico da Beira e a de Monforte a Celorico da Beira, sendo que a primeira é a que tem, atualmente, um "potencial produtivo mais adiantado" e pode atrair "novos projetos de hidrogénio verde" além dos que estão já ali identificados, segundo Duarte Cordeiro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.