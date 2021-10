O principal objetivo do PNOS, é chegar à população no espaço de 15 minutos em caso de emergência, em qualquer ponto do país.

Corporação de incêndio e socorro vai recrutar mais 300 funcionários

Henrique DE BURGO

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) vai ser reforçada com mais 300 postos de trabalho até 2025. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior, durante a apresentação do novo Plano Nacional de Organização de Socorros (PNOS), programa que define a estratégia de segurança civil.

O aumento das ajudas financeiras do ministério e das comunas visa garantir os recursos humanos suficientes para que a CGDIS alcance o principal objetivo do PNOS, que é chegar à população no espaço de 15 minutos em caso de emergência, em qualquer ponto do país.

Além do recrutamento, este plano nacional contempla, entre outras medidas, como o reforço de equipamentos, de formação e das infraestruturas para os profissionais do setor.

O PNOS foi aprovado na semana passada em Conselho de Governo, depois de pareceres elaborados por 67 comunas e pelo sindicato das autarquias e cidades, Syvicol.



