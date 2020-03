Quem o diz é a Organização Internacional do Trabalho (OIT) , que estima que a perda de rendimentos pode atingir os números gigantescos entre 860 mil milhões e 3,4 biliões de dólares que vão perder as famílias e as empresas.

Coronavírus pode custar 25 milhões de empregos

Quem o diz é a Organização Internacional do Trabalho (OIT) , que estima que a perda de rendimentos pode atingir os números gigantescos entre 860 mil milhões e 3,4 biliões de dólares que vão perder as famílias e as empresas.

As estimativas da OIT apontam diferentes cenários, com uma janela que vai de cerca de cinco milhões de de acréscimo de desempregados, por causa do coronavírus, até perto de 25 milhões. Recorde-se que em 2019, segundo números desta organização internacional, havia 188 milhões de desempregados.

A crise do coronavírus vai custar à economia mundial perdas orçadas entre 860 mil milhões de dólares e 3,4 biliões de dólares, segundo os cenários traçados pela OIT.

Esta crise vai aumentar em muito o número de pessoas que trabalham que vão ficar em situação de pobreza. O número de trabalhadores que ficam abaixo da linha da pobreza vai crescer entre 8,8 milhões a 35 milhões, quando as anteriores previsões, para 2020, apontavam uma descida de 14 milhões nos números de pessoas com emprego que estão na pobreza.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.