Missão Económica

Coreia convida 'start-ups' do Luxemburgo a concorrer a fundos internacionais

Madalena QUEIRÓS O Luxemburgo e a Coreia do Sul assinaram esta segunda um segundo memorando que prevê parcerias entre o Luxinnovation e o KAIST, considerado o MIT da Coreia do Sul.

Um convite dirigido à nova geração de start-ups do Luxemburgo para participarem no COMEUP 2023, um festival internacional que se realiza no próximo ano na Coreia do Sul. O acordo celebrado entre o Luxemburgo e a Coreia do Sul dá a oportunidade a novos projetos de conseguirem financiamento internacional, afirmou a ministra das PMEs e Start-ups da Coreia do Sul, Lee young.

"Este é um festival internacional organizado pelo Governo da Coreia do Sul para o qual convidamos a nova geração de start-ups do Luxemburgo a participar", disse a ministra sul-coreana em declarações ao Contacto. Neste evento os empreendedores poderão apresentar-se e candidatar-se a fundos de empresas globais.

Esta tarde de segunda-feira, o Luxemburgo e a República da Coreia assinaram ainda um segundo memorando que prevê parcerias entre o Luxinnovation e o KAIST, considerado o MIT da Coreia do Sul. Lee Young espera que "haja mais trocas de tecnologia e de diplomados entre os dois países. Temos expectativas que este memorando facilite as trocas para que recebamos mais start-ups tecnológicas" na Coreia do Sul.

A décima economia do mundo viu recentemente nascer 23 unicórnios, empresas que ultrapassaram o financiamento de mil milhões de dólares.

Durante a tarde realizou-se ainda o Fórum Empresarial Coreia-Luxemburgo que foi aberto pelo discurso inicial do Grão-Duque Herdeiro, Guillaume. Na sua intervenção destacou a vontade dos dois países de "intensificarem os laços económicos". Identificando o setor do Espaço e das smart cities [cidades inteligentes] como as principais prioridades de desenvolvimento económico para o Grão -Ducado, afirmou que estes dois setores são áreas de oportunidade para "fortalecer as relações económicas entre os dois países".

Através do memorando assinado esta segunda, o Luxemburgo pretende apoiar "start-ups e PMEs da Coreia que queiram entrar no mercado europeu", sublinhou o Grão-Duque Herdeiro que desejou mais 60 anos de futuras boas relações entre os dois países.

Em 2022, celebra-se o 60° aniversário das relações diplomáticas entre o Luxemburgo e a Coreia do Sul.

(Enviada especial à Coreia do Sul)



