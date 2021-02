A proposta do governo já tinha sido anunciada no mês de dezembro, no âmbito das medidas de combate à pandemia da covid-19.

Contribuintes com mais três meses para entregar declaração de impostos

Susy MARTINS

Empresas e particulares têm mais tempo para preencher a declaração de impostos. O Parlamento aprovou, por unanimidade, um projeto de lei nesse sentido.

A data limite de entrega das declarações sobre os rendimentos dos privados e das empresas relativos a 2020 passa a ser 30 de junho de 2021, em vez de 31 de março. O prolongamento do prazo de entrega por mais três meses também é válido para o imposto comercial.

Relativamente à declaração de impostos sobre os rendimentos para o ano de 2019, a data limite de entrega foi, de novo, prolongada, desta vez para 31 de março de 2021.

No que diz respeito à alteração do escalão fiscal (classe d’impôts, em francês), os agregados familiares podem fazer a sua escolha até 30 de junho deste ano. Até lá, os cônjuges podem decidir se querem ser tributados de forma individual ou coletiva.



