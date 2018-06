O Luxemburgo perde anualmente cerca de 7,8% de vendas diretas devido à contrafação, cerca de 90 milhões de euros, de acordo com os mais recentes dados Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Contrafação ‘rouba’ 90 milhões de euros ao Luxemburgo

Segundo o relatório referente a 2017, o setor do vestuário, calçado e acessórios é o mais afetado no Luxemburgo pelos produtos falsificados, com 44 milhões de euros de perdas.

Os prejuízos na área dos produtos cosméticos e de cuidados pessoais rondam os 18 milhões de euros de perdas, enquanto a contrafação de bebidas espirituosas e vinhos faz perder 8 milhões de euros a este setor económico.

O documento revela ainda que a falsificação de medicamentos resulta na perda de 6 milhões de euros para a indústria farmacêutica, estimando-se ainda que o Grão-Ducado tenha sofrido 5 milhões de euros de danos devido à contrafação de malas de mão e de viagem.

