Contern: DuPont de Nemours cria mais 120 postos de trabalho

A empresa DuPont de Nemours vai lançar uma nova unidade de produção em Contern, no Luxemburgo, na qual prevê a criação de 120 novos postos de trabalho.

A nova linha produzirá Tyvek, um material sintético não tecido feito de fibras de polietileno, num investimento local que rondará os 340 milhões de euros.

De acordo com dados da empresa norte-americana, com este investimento a DuPont passará a ter cerca de 1420 trabalhadores no Luxemburgo, onde está instalada há 50 anos.

A nova linha de produção deverá entrar em funcionamento em 2021.

