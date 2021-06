A situação financeira do Estado a 31 de maio estava em franca melhoria, mantendo a tendência dos últimos meses. De acordo com a avaliação feita pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o saldo orçamental apresentou um excedente de mais 110 milhões de euros no final do mês passado.

Contas do Estado

Pierre Gramegna antevê regresso gradual das finanças públicas à normalidade

Henrique DE BURGO A situação financeira do Estado a 31 de maio estava em franca melhoria, mantendo a tendência dos últimos meses. De acordo com a avaliação feita pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o saldo orçamental apresentou um excedente de mais 110 milhões de euros no final do mês passado.

Para isso contribuíram "a evolução favorável das receitas e despesas públicas", disse o ministro esta segunda-feira na reunião conjunta da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Controlo de Execução Orçamental.

As receitas totais aumentaram 27,8% em relação aos primeiros cinco meses de 2020, isto depois da queda abrupta nas receitas provocada pelo confinamento e outras restrições sanitárias.

Moody's confirma triplo A para o Luxemburgo "De facto, pode notar-se que o Luxemburgo é o país da UE cuja dívida tem aumentado menos no contexto da crise", salienta a agência de notação financeira.

Quanto à despesa pública, diminuiu 6,5% numa base anual e deixa antever "um regresso à normalidade na evolução das despesas". No total, a administração central registou um excedente orçamental de mais 110 milhões de euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.