Os produtos regionais são cada vez mais apreciados pelos residentes do Luxemburgo, sobretudo desde o início da pandemia ligada à covid-19.

Consumo local

Residentes do Luxemburgo compraram mais produtos nacionais durante a pandemia

Susy MARTINS Os produtos regionais são cada vez mais apreciados pelos residentes do Luxemburgo, sobretudo desde o início da pandemia ligada à covid-19.

Esta é a principal conclusão do estudo levado a cabo pelo instituto TNS/ Ilres, a pedido do Ministério da Agricultura. Segundo a sondagem, quatro em cada dez consumidores mudaram os seus hábitos alimentares durante a crise sanitária, favorecendo os alimentos que são produzidos no Luxemburgo.

Três em cada dez dizem mesmo que vão manter estes hábitos de consumo alimentar. O estudo revela ainda que a origem do produto tornou-se no principal critério de escolha nos últimos meses. Uma forma, segundo a maioria das pessoas sondadas, de apoiar os produtores luxemburgueses.

O que é, para que serve o Nutri-Score? Sabia que o Nutri-Score é uma invenção francesa?

Para além disso, 93% dos agregados familiares consideram que os produtos oriundos da agricultura luxemburguesa são de boa qualidade, sendo que 67% estão dispostos a pagar mais caro este tipo de produtos regionais.

Para o ministro da Agricultura, a crise sanitária gerou uma tomada de consciência sobre a importância da cadeia alimentar. A solidariedade dos consumidores para os produtores luxemburgueses é uma situação que deixa o ministro satisfeito.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.