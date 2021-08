Em média, o ILR recebe uma centena de pedidos de mediação por ano, sendo que a maioria diz respeito aos serviços de telecomunicações.

ILR recebeu mil pedidos de mediação em 10 anos

O serviço de mediação do Instituto de Regulação Luxemburguês (ILR) recebeu o seu milésimo pedido de ajuda em mediação.

Criado há dez anos, este serviço tem como objetivo resolver litígios fora dos tribunais e de forma gratuita, relacionados com os setores das telecomunicações e energia. Em 2016 foi alargada a sua área de competência para litígios no ramo do consumo.

Num comunicado, o instituto salienta que é justamente neste domínio que o milésimo pedido de ajuda surgiu. Trata-se de uma pessoa que rescindiu o seu contrato de subscrição, mas que no entanto continuava a ser faturado.

Em 2020, o serviço recebeu 134 pedidos de mediação, mais dez do que no ano anterior. Um número em constante aumento e que este ano deverá ser ultrapassado, uma vez que segundo o ILR já houve mais de 80 pedidos de ajuda até à data.



