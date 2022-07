Esta quarta-feira serão tomadas decisões a nível europeu relativamente ao fornecimento de gás.

Consumo de gás. Luxemburgo pode ativar três níveis de alerta

Redação Esta quarta-feira serão tomadas decisões a nível europeu relativamente ao fornecimento de gás.

Embora o Governo tenha apelado aos residentes para fazerem um consumo responsável de gás este inverno, é sobretudo a indústria que terá de temer as repercussões das dificuldades de abastecimento.

Os dois gasodutos Nord Stream 1 não entregam uma única gota de gás à Europa há já oito dias. O encerramento para manutenção, com duração prevista de cerca de 10 dias, tem levado muitos líderes políticos a recear um encerramento total do fornecimento de gás por parte da Rússia.

Foi neste contexto que o ministro da Energia, Claude Turmes, se reuniu com membros das comissões parlamentares de Energia/Ambiente e Economia/Proteção do Consumidor. Diante dos parlamentares, o governante assegurou que o abastecimento dos habitantes será provavelmente garantido, mesmo que os reservatórios não possam ser abastecidos.

Três níveis de alerta estão atualmente previstos pelo Governo luxemburguês: emergência, da responsabilidade do Ministério da Energia, desastre de carga, que recai sobre os operadores da rede, e finalmente intervenção de emergência em caso de rutura de abastecimento, que se enquadra no raio de ação do Alto Comissariado para a Proteção Nacional. Se a Alemanha já enfrenta uma situação sensível, o Luxemburgo ainda não desencadeou um alerta precoce.

Solidariedade europeia necessária

Esta quarta-feira, serão tomadas decisões a nível europeu relativamente ao fornecimento de gás. Já o Grão-Ducado está a acompanhar atentamente a ação da Bélgica, indicou Claude Turmes, que conta com a solidariedade dos seus outros vizinhos europeus. Por enquanto, não é claro se a Comissão Europeia optará por uma simples comunicação ou um regulamento que seria mais vinculativo ao impor obrigações aos países-membros.

No caso de uma operação de desastre de carga, os operadores de rede, em estreita cooperação com o Governo e a Federação dos Industriais (Fedil), seriam responsáveis pela manobra. Em casos de crise aguda, envolvendo trabalho a tempo parcial ou outra ajuda, o Governo seria obrigado a ponderar diferentes opções, disse o ministro da Economia, Franz Fayot.

No que diz respeito ao setor público, as medidas de poupança energética "devem poder ser implementadas na prática", disse o ministro da Energia em resposta a uma pergunta de um deputado.

O pedido recente de contenção no consumo de gás pelo Executivo serve, sobretudo, para assegurar que a indústria possa continuar as suas atividades, que consomem em média 50% do gás por ano, mas apenas 30 a 40% durante o mês de fevereiro, quando as famílias aquecem mais as suas casas.

Considerados como clientes sensíveis da mesma forma que os hospitais, os agregados familiares estão assim mais protegidos no que diz respeito ao seu fornecimento de gás.

No outono, estão previstas reuniões com o pessoal técnico das administrações e escolas para definir as medidas a serem tomadas. Questionado também sobre o setor agrícola e agroalimentar, Claude Turmes disse que todos os setores estão a ser estudados neste momento.

Em finais de outubro, princípios de novembro, o Executivo levará a cabo uma campanha de comunicação para sensibilizar os residentes para a poupança de energia.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

