Aumento do custo de vida e dos preços da energia, influenciados pela guerra na Ucrânia, fazem com que o sentimento de confiança dos residentes do Luxemburgo e na zona euro tenha recuado para níveis semelhantes aos primeiros meses de 2020.

Statec

Consumidores pessimistas. Sentimento de confiança cai para os níveis da primeira vaga da pandemia

O sentimento de confiança do consumidor face à situação económica caiu fortemente para níveis comparáveis aos da primeira vaga da pandemia de covid-19, entre fevereiro e abril de 2020, revela a mais recente análise de conjuntura do Statec, publicada esta terça-feira.

Segundo o instituto, para esta quebra no sentimento de confiança nos residentes do Luxemburgo, tal como no resto da zona euro, contribuem as baixas perspetivas face à situação económica geral, pressionadas pelo aumento do custo de vida, sobretudo pela inflação generalizada e subida dos preços da energia, decorrentes da guerra da Ucrânia e das sanções à Rússia.

Entre os consumidores, as famílias mostram-se ainda mais pessimistas quanto à evolução esperada da sua situação financeira pessoal, antecipando novos aumentos nos preços ao consumidor nos próximos tempos e o respetivo impacto no orçamento doméstico.

Empresas mais confiantes, com exceção da indústria

No tecido empresarial o cenário é, genericamente, o oposto. A confiança das empresas na zona euro e no Luxemburgo não parece estar, de momento, afetada de forma considerável pelas consequências do conflito na Ucrânia, sinaliza o Statec, ressalvando, contudo, que há diferenças entre setores de atividade.

No entanto, o sentimento varia muito dependendo do setor de atividade. De acordo com os dados do inquérito aos gestores de compras da zona euro (PMI), a atividade continuou a aumentar no setor serviços, nos meses de março e abril.

O turismo e o lazer foram as áreas mais beneficiadas, graças, sobretudo, ao fim de várias restrições sanitárias.

Em contrapartida, o índice de atividade na indústria, caiu significativamente durante estes dois meses, embora se mantenha compatível com uma expansão da atividade.

Este decréscimo é justificado por problemas crescentes de abastecimento, aos quais não são alheios tanto o conflito na Ucrânia como os confinamentos na China, com a respetiva repercussão no forte aumento dos preços dos seus fatores de produção (matérias-primas, componentes, energia) e uma progressão mais moderada que o previsto das encomendas.

No atual contexto dos elevados preços do gás e da eletricidade, são as indústrias que dependem mais intensivamente de energia as que se encontram numa posição delicada. Já no que respeita às dificuldades de abastecimento, o Statec destaca a indústria automóvel por ser particularmente afetada pela escassez de certos componentes.

