Consumidores no Luxemburgo gastam 2,6% com prostituição

O Eurostat publicou um conjunto extensivo de dados sobre os gastos das famílias nos vários Estados-membros da União Europeia (UE). Entre as despesas analisadas estão os gastos com prostituição e outros serviços e com narcóticos.

Os gastos dos consumidores no Luxemburgo com prostituição representam 2,6% das despesas totais da família. Já os narcóticos representam 0,2% do total dos gastos. O Eurostat publicou hoje um conjunto extensivo de dados sobre os gastos das famílias nos vários Estados-membros da União Europeia (UE). Entre as despesas analisadas estão os gastos com a casa, transportes, vestuário, telecomunicações, mas também os gastos com prostituição e outros serviços e com narcóticos.

Despesas com a casa representam quase 25% dos gastos das famílias no Luxemburgo A seguir à habitação, os transportes e outros bens e serviços são o tipo de despesa que mais pesa no orçamento das famílias no Grão-Ducado.

O valor encontrado para as despesas com prostituição no Grão-Ducado é superior à média europeia, que é de 1,6% do total dos gastos. No entanto fica longe dos 7% de gastos registados na Irlanda e dos 5,2% da Islândia.

O Eurostat explica que os dados incluem as despesas feitas no território - por residentes e não-residentes – para satisfazer as necessidades individuais e abarcam a compra de bens e serviços, o consumo de produtos próprios (como a produção numa horta) e as despesas com a habitação própria.