As férias coletivas no setor da construção arrancam a 30 de julho e prolongam-se até 22 de agosto.

Construção

Quase 150 estaleiros mantêm atividade nas férias coletivas

Susy MARTINS As férias coletivas no setor da construção arrancam a 30 de julho e prolongam-se até 22 de agosto.

A partir de 30 de julho, a maior parte dos estaleiros do país estarão silenciosos, com exceção de 148 projetos em que as empresas fizeram um pedido de exceção para manterem a atividade durante as férias coletivas. No total, houve 223 pedidos, mas só 148 autorizações foram concedidas, um número superior ao do ano passado.

A lei prevê que as empresas possam fazer um pedido de exceção relativamente às férias coletivas, em que os operários continuam a trabalhar durante este período, que este ano será entre 30 de julho e 22 de agosto.

Na maior parte das vezes são obras de caráter mais urgente como escolas ou trabalhos em fábricas durante as paragens de produção. Segundo a Inspeção do Trabalho (ITM), o aumento de pedidos de exceção devem-se às inundações de 14 e 15 de julho.

Construir uma habitação no Luxemburgo é agora 5% mais caro do que há um ano O índice de preços no setor da construção aumentou de 4,3% entre os meses de outubro de 2020 e abril deste ano. Trata-se da maior evolução semestral registada desde abril de 1992, ou seja, dos últimos 29 anos.

As autorizações são concedidas por uma comissão que integra empregadores, sindicatos e representantes do Ministério do Trabalho. Os trabalhos de construção durante este período só podem ser executados pelos trabalhadores, de forma voluntária, sendo que os trabalhadores não podem ser obrigados a prescindir das suas férias coletivas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.