Sindicatos não excluem levar o assunto ao Gabinete Nacional de Conciliação, se nada for feito.

Sindicatos

Construção. "Patronato está a desrespeitar os trabalhadores"

Diana ALVES Sindicatos não excluem levar o assunto ao Gabinete Nacional de Conciliação, se nada for feito.

Patronato surdo e mudo. Ainda nada aconteceu nas negociações sobre o futuro contrato coletivo de trabalho do setor. Se tudo continuar na mesma logo após as férias coletivas do setor, os sindicatos prometem agir.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.