Construção. Milhares de trabalhadores de férias até 21 de agosto

Diana ALVES Há, no entanto, obras que não vão parar, medida que vai afetar 1.200 trabalhadores.

Milhares de trabalhadores do ramo da construção estão de férias até ao próximo dia 21 de agosto. O período fixo de descanso no setor arranca oficialmente esta sexta-feira. Note-se que todas as empresas do ramo da construção que trabalhem no Luxemburgo e estejam abrangidas pela convenção coletiva são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas.

Mas há exceções e há obras que não param durante o verão. Dependendo do tipo de projeto, a lei permite algumas derrogações do período de férias coletivas. É o caso, por exemplo, de obras de reparação em escolas ou nas fábricas que param a produção durante este período.

Outra exceção diz respeito aos projetos qualificados de "urgentes" pela Comissão Especial da Construção da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).Para poderem beneficiar dessas exceções, as empresas têm de fazer o pedido.

De acordo com dados revelados recentemente, aquela comissão deu luz verde a 132 pedidos de empresas, que abrangem um total de 1.200 trabalhadores. Segundo a ITM, pode dar-se o caso de alguns terem de trabalhar durante as três semanas ou apenas alguns dias.

Mas, sem autorização, nada feito. E a ITM já fez saber também que "este verão vai haver controlos por parte da Inspeção do Trabalho e das Minas, da Administração Aduaneira e da Polícia Grã-Ducal", que poderão fechar qualquer obra que esteja a infringir a lei.



