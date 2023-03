Em termos de emprego assalariado foi o setor com a pior evolução no último ano.

Construção empregava mais de 50 mil pessoas no Luxemburgo em 2022

Ana TOMÁS Em termos de emprego assalariado foi o setor com a pior evolução no último ano.

O aumento do emprego assalariado continuou a aumentar no Luxemburgo, no quarto trimestre de 2022, em 0,8% face ao trimestre anterior, referem os dados do Statec publicados esta quinta-feira. Na comparação anual, a subida do emprego foi de 3,3%.

As atividades financeiras e de seguros (com uma variação de 1,1%) tiveram o maior aumento trimestral em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Mas, na comparação anual foram as atividades especializadas e os serviços de apoio, bem como a administração e outros serviços públicos que mais subiram, com uma evolução de 4,5% e 4,2%, respetivamente.

Em sentido oposto, a construção, que empregava 51.483 no Luxemburgo, em 2022, registou um aumento do emprego de 0,5% no quarto de trimestre, face a 0,3% do terceiro trimestre. Contudo, o setor foi perdendo na variação anual, tendo sido mesmo o que mais perdeu, à exceção do grupo outras atividades. Se no quarto trimestre de 2021 a variação anual no emprego na construção tinha sido de 3,5%, no final de 2022 ela foi apenas de 1,9%.

Ainda que com números gerais mais baixos, na tabela da evolução do emprego assalariado, o setor da indústria (mineração, manufatura, energia e resíduos) registou uma variação anual ascendente: no quarto de trimestre de 2021, o aumento tinha sido de 1,1%, ao passou que em igual período de 2022 se fixou nos 1,8%.





