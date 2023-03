A reivindicação é da Câmara dos Ofícios.

Apoios têm de chegar antes do verão ou empresas não vão sobreviver

O Governo deve reunir-se com o setor da construção nas próximas semanas para preparar o terreno com vista à adoção de novas medidas de apoio para as empresas do setor. A reivindicação é da Câmara dos Ofícios.

Num comunicado em que alerta para a situação tensa que o setor atravessa, a instituição apela ao Executivo para que aja o mais rapidamente possível. Reclama medidas de apoio temporárias ainda antes do verão, um período que, na sua ótica, poderá ser decisivo para a sobrevivência das empresas em dificuldades.

Em causa está a diminuição considerável do nível de atividade no setor face à inflação, aumento dos custos dos materiais, da energia e das taxas de juro. Um conjunto de fatores que já levou a uma quebra nas vendas de novas construções e que, segundo as previsões da Câmara dos Ofícios, poderá continuar a deteriorar-se.

A instituição chama a atenção para a situação das empresas familiares, sobretudo as micro e jovens empresas, que estão a sentir na pele o choque externo devido à guerra na Ucrânia e as suas consequências económicas.



