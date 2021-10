O aumento do preço da eletricidade e combustíveis vai continuar durante o inverno. Comissão Europeia vai propor medidas aos países para absorverem a crise- e eventual escassez de gás natural - e Parlamento Europeu abre debate na próxima semana.

Crise energética

Conselho Europeu inclui crise energética na agenda de cimeira de outubro

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, decidiu ontem, perante a crescente instabilidade provocada pela subida em flecha das faturas da energia, incluir o tema na agenda da próxima cimeira do Conselho Europeu, a 21 e 22 de outubro.

Barend Leyts, o porta-voz de Charles Michel, adiantou que o presidente do Conselho tomou a decisão porque “a atual escalada ocorre durante a recuperação da pandemia de covid-19, que marcou seriamente as nossas economias e sociedades. Os altos preços da energia estão a colocar o poder de compra dos nossos cidadãos sob grande pressão. Muitas famílias ainda estão a sentir o impacto da queda da pandemia”.

No curto prazo, os países da União Europeia devem concentra-se “nas preocupações imediatas para as nossas famílias, indústria e pequenas e médias empresas . Esta é em primeira instância a responsabilidade dos Estados-membro. Mas precisamos de discutir como pode a UE ajudar”.

Durante a preparação para a cimeira em Bruxelas, este tópico irá ser discutido pelos 27 países.

A Comissão Europeia também já anunciou que na próxima terça-feira, dia 5, vai apresentar um conjunto de medidas que os governos dos países poderão adotar para fazer face à escalada dos preços nos próximos meses.

Entretanto, a França anunciou ontem à noite o congelamento do preço do gás e apoio às famílias mais pobres. O primeiro ministro disse que o aumento de hoje de 12,6% do gás natural será o último que os contribuintes franceses irão suportar até à primavera.

Na próxima semana, na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, vai discutir-se a crise energética do momento, e também parte do pacote “Fit for55” que inclui medidas de transição para energias limpas e apoios sociais a quem for mais afetado com a transição energética.

Barend Leys salientou que enquanto se lida com a crise do momento, que inclui uma provável falha de fornecimento de gás natural, “a médio e longo prazo, precisamos de continuar a aumentar significativamente o nosso investimento em inovação e energias limpas. A atual situação realça ainda mais a importância de determinar um caminho ambicioso e realista para cumprir os nossos objetivos climáticos para 2030 e 2050, e ao mesmo tempo assegurar uma transição verde que não deixa ninguém para trás”.

