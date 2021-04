Sessão vai incidir sobre a tributação das mais-valias imobiliárias em Portugal e será transmitida online esta quinta-feira.

Conselheiros das Comunidades organizam sessão de informação sobre impostos em Portugal

Os conselheiros das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo organizam esta quinta-feira uma sessão online de informação sobre a tributação das mais-valias imobiliárias em Portugal.

O objetivo da iniciativa passa por "partilhar as últimas novidades sobre este tema", referem os conselheiros João Verdades e Rogério de Oliveira. Em causa está a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que condenou o Estado português por discriminar os não-residentes, fazendo-os pagar mais impostos sobre mais-valias imobiliárias do que os residentes.

A sessão de informação vai ter lugar esta quinta-feira, entre as 18h e as 19h30. A videoconferência será divulgada no Facebook dos dois conselheiros, João Verdades e Rogério de Oliveira.



Segundo a sociedade de advogados SLCM, o Tribunal europeu de Justiça, com sede no Luxemburgo, deu razão à queixa de um português residente em França. Como resultado, o emigrante vai poder reaver o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) pago em excesso.

A decisão "abre agora a porta para que outros cidadãos não-residentes na mesma situação possam igualmente obter a devolução de imposto sobre o seu rendimento pago em excesso", refere em comunicado o advogado António Gaspar Schwalbach, que defendeu o emigrante em causa.

António Gaspar Schwalbach e Maria Inês Cotrim, ambos da sociedade de advogados SLCM, são os oradores convidados da sessão desta tarde.



