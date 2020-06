Esta nova aplicação chinesa, que pretende competir com popular TikTok, paga aos seus utilizadores para verem vídeos.

Economia 3 min.

Conheça a Zynn, a aplicação chinesa que quer bater o TikTok

Esta nova aplicação chinesa, que pretende competir com popular TikTok, paga aos seus utilizadores para verem vídeos.

Nome de código: Zynn. Esta nova aplicação chinesa, que pretende competir com popular TikTok, paga aos seus utilizadores para verem vídeos e é já uma das aplicações mais descarregadas nos Estados Unidos. A interface da Zynn, quase idêntica à do TikTok, oferece um fluxo de vídeos curtos para partilhar, muitas vezes humorísticos ou mostrando outros utilizadores a tocar uma música rítmica.

Este conceito permitiu ao TikTok da China estabelecer-se rapidamente no estrangeiro como a aplicação preferida pelos adolescentes com mais de 800 milhões de utilizadores.

É também o primeiro grande sucesso internacional para um arranque chinês, ByteDance. Mas a Zynn, que actualmente só está disponível nos Estados Unidos e no Canadá, quer ir mais longe. Para isso, a aplicação lançada no mês passado por Kuaishou, o chinês número dois em partilha de vídeo, paga aos seus utilizadores quando estes convidam os seus amigos a descarregar a aplicação - até 20 dólares (17,6 euros) por nova pessoa e dependendo da sua actividade na plataforma.

Basta ver vídeos sobre a Zynn para ganhar pontos, que podem depois ser convertidos em dinheiro. Este sistema de recompensa é comum na China, onde as empresas em fase de arranque não hesitam em gastar milhões para arrancar os utilizadores aos concorrentes que muitas vezes oferecem serviços idênticos. O agregador de conteúdos da Nasdaq Qutoutiao foi um dos primeiros a utilizar aquilo a que chama "programas de fidelização". "As pessoas nas vastas zonas rurais da China são sensíveis a pequenos incentivos financeiros", disse Matthew Brennan, um especialista em tecnologia móvel com sede em Xangai, à AFP. Kuaishou aposta na exportação deste modelo para a América do Norte, onde poucas aplicações conseguiram ganhar dinheiro pagando aos seus utilizadores. - Qual é o valor acrescentado? - Mas o sucesso de Zynn "vai depender do seu valor acrescentado" e o facto de ser ou não pago é "secundário", diz o analista Rui Ma, que emite o podcast Tech Buzz China, especializado em novas tecnologias. Para que a Zynn, por fim, tenha de "atrair os melhores criadores de conteúdos, talentos e marcas para partilhar vídeos" e, assim, gerar receitas através da publicidade para ser rentável, adverte o analista Man-Chung Cheung da empresa digital Insider Intelligence.

A Zynn terá também de lidar com tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos, que já colocaram o seu rival TikTok e outras empresas tecnológicas chinesas sob um escrutínio crescente por parte do Governo dos EUA. Washington suspeita que a TikTok seja uma ferramenta de espionagem para os serviços secretos chineses, o que a empresa nega. Para evitar controvérsias, Zynn mantém um perfil discreto sobre as suas origens: o seu website menciona apenas um endereço físico nos Estados Unidos, em Palo Alto, Califórnia. "Zynn é um produto destinado ao mercado americano", disse um porta-voz da aplicação à AFP. No entanto, a Kuaishou, a empresa-mãe, está sedeada em Pequim e o arranque é apoiado pela Tencent, o gigante chinês da Internet que criou a famosa aplicação WeChat, uma aplicação obrigatória na China, com mais de mil milhões de utilizadores. A Tencent há muito que procura reforçar a sua posição no suculento mas altamente competitivo mercado dos vídeos curtos. Na China, este sector deverá gerar quase 100 mil milhões de yuan (12,4 mil milhões de euros) em receitas publicitárias até ao próximo ano, de acordo com a Daxue Consulting.

