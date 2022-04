Países da UE já congelaram cerca de 30 mil milhões de bens russos

Mais de metade dos países já enviaram relatório à Comissão sobre os bens de pessoas e entidades visadas. Barcos, helicópteros, propriedades imobiliárias e obras de arte encontram-se entre o material apreendido.

Mais de metade dos países da UE já deram conhecimento dos bens que apreenderam no âmbito das pessoas e entidades listadas nos pacotes de sanções, e o valor até agora contabilizado pela equipa que controla este processo, a “Task Force Freeze and Seize” - responsável por coordenar o processo de apreensão de bens de oligarcas ou de pessoas próximas do Kremlin - ascende a 29,5 mil milhões de euros.



Além de contas bancárias congeladas, foram apreendidos bens como barcos, helicópteros, obras de arte, e propriedade imobiliária no total de 6.7 mil milhões de euros. Até ao momento, foram também bloqueadas transações bancárias no valor de 196 mil milhões de euros.

Esta equipa da Comissão foi criada a 17 de março

A equipa de “Congelar e Apreender” reúne-se esta sexta-feira com responsáveis dos EUA e da Ucrânia para discutir cooperação internacional na aplicação das sanções. Desde que o primeiro pacote de sanções foi anunciado, foi notada a dificuldade de apreender bens muitos vezes escondidos em contas falsas, paraísos fiscais, ou através de testas de ferro.

Esta equipa da Comissão foi criada a 17 de março para assegurar a coordenação entre as autoridades dos vários Estados-membros para aplicar as sanções contra russos e bielorrussos, tanto cidadãos como entidades. Um dos objetivos da equipa é “explorar os elos entre os bens que pertencem a pessoas listadas nas sanções europeias e atividades criminosas.

Até ao momento, na lista da União Europeia estão visadas 1091 pessoas, incluindo 30 oligarcas, e 80 entidades públicas e privadas.

