Confiança empresarial na Alemanha desce para mínimos de 2014

No último trimestre de 2018, a economia alemã escapou por pouco a uma recessão.

A confiança empresarial na Alemanha em fevereiro desceu até um mínimo desde dezembro de 2014 devido à crescente preocupação das empresas alemãs com a debilidade da economia.

O Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo) informou hoje que o índice de confiança empresarial no conjunto da Alemanha piorou em fevereiro, ao cair para 98,5 pontos, o nível mais desde dezembro de 2014 e contra 99,3 pontos em janeiro.

As empresas estão mais pessimistas em relação à situação atual e à dos próximos seis meses.

"Estes resultados e outros indicadores apontam para um crescimento económico no primeiro trimestre de 0,2%. A conjuntura alemã continua a ser fraca", afirmou o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest.

No setor industrial a confiança empresarial baixou de novo pelo sexto mês consecutivo devido, principalmente, à descida da confiança empresarial e ao aumento do pessimismo face aos próximos seis meses.

No setor dos serviços, a confiança empresarial piorou significativamente, enquanto no setor comercial aumentou um pouco porque as perspetivas para os próximos seis meses foram menos pessimistas.

A confiança empresarial melhorou no comércio a retalho, mas piorou no comércio por grosso.

No setor da construção a confiança voltou a piorar em fevereiro.