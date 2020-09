O índice de confiança dos consumidores voltou a descer em agosto para -16, mais cinco pontos negativos do que em julho (-11), divulgou esta quinta-feira o Banco Central do Luxemburgo.

Confiança dos consumidores voltou a cair em agosto

Catarina OSÓRIO

O índice de confiança dos consumidores voltou a registar nova queda durante o mês de agosto. Com um índice de -16, agosto sofreu novo recuo face a julho, cujo índice tinha sido de -11. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Banco Central do Luxemburgo.

A confiança dos consumidores continua assim a cair desde junho onde o índice tinha ficado nos -9. Até à data, a maior perda de confiança aconteceu em abril (-24) e maio (-17) altura do confinamento no Luxemburgo e um pouco por todo o mundo.

No que respeita à perceção geral da economia luxemburguesa, após as melhorias registadas durante os meses de junho e julho (-24) em relação aos meses do confinamento, os consumidores demonstraram-se mais preocupados em agosto, onde o índice desceu para os -33. No mesmo sentido a perceção da situação financeira das famílias no último ano desceu para -8 em agosto, depois dos -6 registados no mês anterior.

No que toca à perceção da situação das famílias nos próximos 12 meses, o indicador manteve-se nos -3. Já sobre a intenção nos gastos com grandes compras (por ex. eletrodomésticos) os consumidores mostram-se ainda mais comedidos (-19) do que em julho (-13).

