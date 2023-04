Segundo os dados do BCL, apenas as expectativas das famílias quanto à situação económica do país se mantiveram sem alterações.

Confiança dos consumidores subiu em março no Luxemburgo

O indicador de confiança do consumidor subiu acentuadamente em março deste ano, concluem os dados compilados pelo Banco Central de Luxemburgo (BCL).

De acordo com a instituição, "todas as componentes do indicador evoluíram favoravelmente este mês [de março], com exceção das expectativas das famílias quanto à situação económica geral no Luxemburgo, que se manteve estável", refere a informação do BCL.

Sobre as famílias, o organismo acrescenta também que as expectativas "em relação à sua própria situação financeira melhoraram", ainda que "de forma mais modesta".

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, congratulou-se com os dados do Banco Central do Luxemburgo, relacionando-os com o efeito que os pacotes de solidariedade, negociados entre governo e parceiros sociais, têm tido na economia luxemburguesa.

"Fico feliz em ver que os três #Solidaritéitspäk estão a revelar o seu impacto neste ambiente difícil", escreveu a ministra num tweet de reação ao indicador do BCL.

