Confiança dos consumidores recupera em setembro

Catarina OSÓRIO O Banco Central do Luxemburgo (BCL) divulgou esta terça o boletim de confiança dos consumidores relativo ao mês passado. No geral, os consumidores parecem mais otimistas no mês da rentrée.

Os consumidores do Luxemburgo estão no geral mais otimistas quanto à siuação económica atual. De acordo com o boletim de setembro divulgado pelo BCL as famílias parecem estar mais otimistas do que em agosto passado, com um índice de confiança de -12. O valor registado em agosto era de -16.

No que respeita à economia luxemburguesa no geral, o índice passou de -33 em agosto para -15, revelando um maior otimismo dos residentes. Do mesmo modo, na perceção da situação financeira nos agregados familiares, o índice recuperou dois pontos entre agosto e setembro, passando de -8 para -6.

No entanto, as famílias revelam-se menos otimistas quanto ao futuro. Questionadas sobre a economia familiar nos próximos doze meses, na comparação com agosto, o índice recuou de -3 para -6. Por fim, na intenção nos gastos com grandes compras (por ex. eletrodomésticos) o valor manteve-se inalterável entre agosto e setembro: -19.





