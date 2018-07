A confiança dos consumidores recuperou em julho. De acordo com o Banco Central do Luxemburgo (BCL), o indicador situou-se nos 17 pontos, acima dos 14 pontos registados no mês anterior e também no mesmo mês de 2017. No entanto, a preocupação com o desemprego agravou-se.

Confiança dos consumidores recupera em julho

A confiança é medida através de quatro componentes: a situação económica do Luxemburgo, o desemprego, a situação financeira das famílias e a perspetiva em relação à capacidade de poupança das mesmas.

Todos apresentaram uma evolução positiva, à excepção da perspectiva de desemprego, indicador que se degradou significativamente. A maior subida refere-se à capacidade de poupar das famílias, que subiu dez pontos, de 46 para 56 pontos.