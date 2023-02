As expectativas das famílias sobre a situação económica geral no Luxemburgo aumentaram 5 pontos.

Confiança dos consumidores estabiliza no mês de fevereiro

O indicador de confiança dos consumidores estabelecido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) estabilizou em fevereiro, com os mesmos -17 pontos registados no mês de janeiro.

Segmentando as quatro componentes do indicador, as expectativas das famílias sobre a situação económica geral no Luxemburgo aumentaram 5 pontos (de -23 em janeiro para -18 em fevereiro) e as expectativas das famílias para os próximos 12 meses aumentaram dois pontos (-7 para -5).

Já a perceção das famílias sobre a sua situação financeira anterior diminuiu dois pontos (-18) e as intenções sobre compras importantes (-20) baixaram seis pontos no mês de fevereiro.

