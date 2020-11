Apesar da crise, o indicador de confiança dos consumidores, medido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), voltou a melhorar no mês de outubro.

Confiança dos consumidores continua a melhorar

Diana ALVES Apesar da crise, o indicador de confiança dos consumidores, medido pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), voltou a melhorar no mês de outubro.

Todas as componentes do indicador evoluíram de forma favorável no mês passado, à exceção das perspetivas em relação à situação económica geral do Luxemburgo, que se degradaram “fortemente”, de acordo com o BCL.

Por outro lado, a perceção dos agregados familiares quanto à sua situação financeira nos últimos 12 meses voltou a progredir no bom sentido. Também há melhorias no que toca às expetativas das famílias para os próximos 12 meses e às intenções quanto a eventuais compras significativas.

O indicador de confiança do BCL resulta da média entre as quatro componentes: situação económica geral do Luxemburgo, situação financeira passada, situação financeira futura e intenções de compras substanciais.

Os dados são apurados através de um inquérito, cofinanciado pela Comissão Europeia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.