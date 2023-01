Em janeiro, a perceção dos agregados familiares sobre a sua situação financeira diminuiu ligeiramente.

Crise

Confiança dos consumidores continua a aumentar

Em janeiro, a perceção dos agregados familiares sobre a sua situação financeira diminuiu ligeiramente.

No entanto, ao mesmo tempo, as famílias estavam dispostas a gastar dinheiro em compras. Quanto à situação económica do Grão-Ducado, em geral, nota-se uma melhoria notável.

O indicador do BCL é calculado através de inquéritos a particulares, medindo assim o pulso dos consumidores sobre as expectativas económicas para os próximos 12 meses e a capacidade de poupança no último ano.



