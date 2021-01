O Luxemburgo vai acolher a sede europeia da empresa coreana INFINIQ, especializada em inteligência artificial, sobretudo em sistemas de condução autónoma.

Condução autónoma. Luxemburgo acolhe sede europeia da coreana INFINIQ

O anúncio foi feito esta terça-feira pelo gabinete da Luxembourg Trade & Invest em Seoul – organismo público que tem como missão atrair empresas sul-coreanas para o Luxemburgo.



A INFINIQ lidera o mercado sul-coreano no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, particularmente no campo da condução autónoma. Colabora com gigantes dos setores em causa, entre os quais a Hyundai Motors e a SK Telecom.

A implantação da INFINIQ no Grão-Ducado visa a expansão da empresa para além da Coreia do Sul, sendo que o Luxemburgo deverá passar a albergar algumas das suas atividades especializadas.

Um dos argumentos que pesou na decisão da sul-coreana diz respeito ao interesse do Luxemburgo no setor da inteligência artificial – a exemplo da parceria entre a Universidade do Luxemburgo e a especialista no ramo NVIDIA – e também no desenvolvimento da condução autónoma.

Outro dos aspetos tidos em conta pela empresa prende-se com a localização geográfica do Grão-Ducado, que permite um rápido acesso a países como Alemanha, França, Suécia e Itália.



