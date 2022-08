Principal partido da oposição quer uma reunião com os deputados, com a presença do ministro da Mobilidade.

Condições de trabalho na Luxair preocupam CSV

O Partido Cristão Social (CSV) pediu uma reunião com a comissão parlamentar da Mobilidade para discutir as "condições de trabalho do pessoal da Luxair". O partido quer que o ministro da tutela, François Bausch, esteja presente, já que o Estado luxemburguês é o acionista maioritário da companhia aérea.

No pedido de convocatória da reunião, divulgado à imprensa, o CSV faz referência a notícias recentes e aos relatos dos sindicatos OGBL, LCGB e NGL-SNEP, segundo os quais os problemas na companhia aérea "estão longe de estar resolvidos".

O maior partido da oposição frisa que, alegadamente, "a falta de pessoal persiste, a taxa de absentismo permanece elevada e os trabalhadores presentes, que têm de ser muito flexíveis, estão esgotados".

Os cristão-sociais alertam que, a esta situação, vem ainda juntar-se o congelamento dos salários. O CSV quer discutir o assunto com os membros da comissão da mobilidade, pedindo que seja convocada uma reunião ao abrigo do artigo 23 do regulamento da Câmara dos Deputados.

O pedido de convocatória vem assinado pelos copresidentes do grupo parlamentar do CSV, Gilles Roth e Martine Hansen, e pelos deputados Marc Spautz e Serge Wilmes.



