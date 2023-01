Cada vez mais fabricantes apostam no modelo de agência. Para os concessionários de automóveis, incluindo os luxemburgueses, isso significa menos liberdade de negócio.

Concessionários poderão deixar de fazer preços atrativos em breve

O Autofestival, que começa esta segunda-feira, é uma boa oportunidade para muitos compradores fazerem um bom negócio. Mas os clientes poderão em breve afastar-se desta tradição, uma vez que a já limitada capacidade dos concessionários de automóveis para fazer os seus próprios preços deverá diminuir significativamente nos próximos anos.

A razão por detrás desta mudança no mercado automóvel é o chamado modelo de agência, que cada vez mais fabricantes estão a impor aos concessionários de automóveis. Se os concessionários costumavam atuar em nome próprio como vendedores dos veículos, agora o seu papel passa a limitar-se ao de um mero intermediário.



Para Guido Savi, da Federação Belga e Luxemburguesa de Fabricantes de Automóveis e Ciclos (Febiac), que congrega os importadores de automóveis, "o modelo de agência representa uma revolução cultural para distribuidores e concessionários e exige a implementação de novos processos". Vários fabricantes de automóveis já anunciaram a adoção deste modelo de organização de distribuição, enquanto outros ainda não o estão a considerar.

O modelo de agência representa uma revolução cultural para distribuidores e comerciantes. Guido Savi, membro da Febiac

Para o Stellantis - grupo que inclui Peugeot, Chrysler, Citroën, Opel e Fiat - o Luxemburgo é um dos mercados-piloto onde o novo sistema está a ser testado. O fabricante terminou os contratos realizados com os seus concessionários luxemburgueses até 30 de junho e, para já, alguns concessionários de automóveis não sabem o que lhes irá acontecer futuramente. Neste momento, não foram divulgados quaisquer detalhes sobre quais as empresas que serão utilizadas como agentes Stellantis.

Um modelo que será democratizado

A Volkswagen também lançou na Alemanha o modelo de agência para automóveis totalmente elétricos, depois de introduzidos no mercado os primeiros modelos de identificação, em 2020.

Atualmente, estão em curso discussões com as entidades parceiras mais relevantes para alargar o modelo de agência para todos os veículos totalmente elétricos a outras marcas do grupo e a outros mercados europeus, refere a empresa. No entanto, a Volkswagen ainda não indicou uma data concreta para a aplicação desta medida.

A BMW também anunciou no ano passado que, a partir de 2024, só irá vender os seus Minis desta forma. Em 2026, deverão seguir-se todos os outros modelos BMW.

"De acordo com o modelo de agência, os concessionários tornam-se agentes e o papel do importador face aos concessionários e clientes acompanha essa mudança. O cliente compra diretamente à marca ou importador, mas o parceiro comercial continua a desempenhar um papel fundamental no processo de vendas como intermediário", explica o Grupo Volkswagen.

Concessionários de automóveis cautelosos

Os concessionários de automóveis luxemburgueses estão dependentes da boa vontade dos fabricantes em relação a esta questão. Apenas alguns se mostram críticos, mas não querem ver os seus nomes nos jornais. O Autopolis, o antigo concessionário principal da Stellantis no Luxemburgo, remete as questões diretamente para grupo automóvel.

Já a Losch, parceiro contratual da Volkswagen, revela-se mais diplomática. "Em todo o setor automóvel, o modelo de distribuição está a mudar, a compra de um carro está a tornar-se digital", diz Michel Louro, diretor de operações da Losch, por escrito. "A Volkswagen está agora também a introduzir o modelo de agência, com os carros elétricos da família ID e a integrar o comércio online no comércio retalhista. Com este modelo de agência, teremos uma clara transparência de preços para os nossos clientes no futuro", explica Michel Louro.

"O modelo de agência faz sentido e não temos medo dele, porque o cliente pode informar-se online sobre o veículo desejado, enquanto permanece em contacto com o seu vendedor. O contacto pessoal vai e deve permanecer, porque o cliente quererá sempre testar o modelo, vê-lo, ser aconselhado - isto não vai mudar no futuro", conclui o responsável.

Conflitos na Alemanha

Na Alemanha, o lançamento do modelo de agência pela Volkswagen tem sido menos consensual. "Não podemos aceitar as ideias que atualmente prevalecem dentro do grupo relativamente ao modelo de agência", afirmou Dirk Weddigen von Knapp, presidente da Associação Alemã de Concessionários Volkswagen e Audi, à Handelsblatt no ano passado. Os concessionários de automóveis não ficaram satisfeitos com a oferta do fabricante de automóveis em pagar-lhes uma comissão de 6% do preço de tabela do automóvel, e exigiram pelo menos 8%.

Marcus Hoffmann, especialista em mercado automóvel da PwC, acredita que o modelo de agência irá reduzir o número de concessionários de automóveis a médio prazo. Foto: PwC

Os fabricantes de automóveis baseiam-se em três argumentos essenciais para apoiar a introdução do modelo de agência, diz Marcus Hoffmann, especialista do mercado automóvel para a consultora PwC. "O primeiro é a estabilidade dos preços. Os concessionários da mesma marca licitam-se frequentemente uns aos outros e dão descontos de até 20%. Os carros já não são vendidos com a rentabilidade que poderiam ter", explica o especialista.

Isto também terá um impacto no valor dos carros usados. "Quanto mais baratos se tornam os carros novos, mais baixo é o valor dos carros já no mercado. Com o modelo de agência, os fabricantes têm mais controlo sobre os preços e sobre os valores residuais", explica Marcus Hoffmann.

Os concessionários da mesma marca licitam-se frequentemente uns aos outros e dão descontos de até 20%. Os carros já não são vendidos com a rentabilidade que poderiam ter. Marcus Hoffmann, especialista em mercado automóvel

Outra vantagem, acrescenta, é que este modelo coloca os fabricantes em contacto direto com os clientes. "No modelo atual, os dados do cliente pertencem ao concessionário. Mas se os fabricantes forem os parceiros contratuais, têm acesso direto aos dados e podem utilizá-los, por exemplo, para fazer ofertas personalizadas", explica o perito automóvel.

Finalmente, no modelo de agência, há uma maior probabilidade de influenciar os custos totais de distribuição, reduzindo os pontos de venda. "Atualmente, os 'custos de retalho' representam cerca de 25% a 30% no modelo clássico de distribuição para levar o carro até ao comprador. Se se conseguir otimizar isso em 10 a 12%, é uma enorme fonte de lucro", diz Hoffman.

Exemplo disso são os veículos Tesla, que só estão disponíveis em apenas algumas centenas de pontos de venda em todo o mundo, enquanto a maioria das outras marcas está presente em milhares. Alguns fabricantes anunciaram que querem vender 25% a 30% dos seus veículos na internet dentro de poucos anos. "Se isto acontecer, não precisaremos de tantos pontos de venda para manter a rentabilidade dos restantes parceiros de distribuição", explica Marcus Hoffmann. Neste caso, o número de concessionários diminuirá proporcionalmente.

De qualquer modo, já houve uma consolidação no mercado automóvel luxemburguês nos últimos anos. Por exemplo, em 2020, o Dutch Van Mossel Automotive Groep ficou com o Autopolis. Em 2017, a Mercedes-Benz Luxembourg S.A. passou a fazer parte do grupo suíço Merbag.

Para muitos concessionários existentes, o modelo de agência significa, portanto, uma perda de volume de negócios, mas para a maioria deles as vendas de automóveis novos já não eram muito rentáveis. "O que é rentável é principalmente o negócio pós-venda, ou seja, reparações, assistência, peças de desgaste", explica Marcus Hoffmann. Além disso, os fabricantes deverão fazer ofertas para compensar os concessionários de automóveis pelo seu papel ainda importante nas vendas e na interação com os clientes.

Mesmo no novo modelo, os testes, conselhos, logística de entrega continuarão a ser prestados pelos concessionários, permanecendo assim o contacto com os compradores no pós-venda.

(Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás.)

