Fundo de dotações globais

Comunas vão receber mais 238 milhões de euros

Henrique DE BURGO As autarquias do Luxemburgo vão receber mais 238 milhões de euros do fundo de dotações globais das comunas, correspondente ao ano de 2021.

Segundo o balanço do conselho superior das finanças comunais, o aumento é de 12% em relação a 2020. Fazendo as contas, o Ministério do Interior refere em comunicado que as finanças das 102 autarquias acumulam este ano um total de 2,1 mil milhões de euros provenientes deste fundo.

O total está ao mesmo nível do registado na época pré-pandemia (em 2019). Já em 2020 as contas eras mais baixas, com um total de 1,8 mil milhões, mas em 2022 as previsões apontam para um aumento até aos 2,2 mil milhões de euros.

Depois do apelo do Ministério do Interior, as comunas investiram 1,2 mil milhões de euros em projetos de infraestruturas essenciais como, por exemplo, a construção de escolas, que deverá continuar nos próximos anos.

Em jeito de balanço, apesar de 2020 ter sido um ano com fortes impactos ligados às restrições sanitárias, o Ministério do Interior conclui que as finanças comunais continuam estáveis.



