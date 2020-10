A reunião da Syvicol e o Governo está agendada para 8 de outubro. O objetivo é discutir os subsídios estatais.

Comunas reúnem com Xavier Bettel com a incerteza financeira em pano de fundo

Preocupadas com as incertezas financeiras geradas pela pandemia, as comunas luxemburguesas solicitaram uma reunião com o primeiro-ministro, Xavier Bettel. Em nome da Syvicol, Emile Eicher do CSV denuncia que "desde 8 de maio" que os burgomestres não têm qualquer notícia sobre a evolução das finanças públicas.

As respostas deverão ser dadas já no proximo dia 8, data em que está agendada a reunião que vai pôr frente a frente o líder do Governo luxemburguês e o organismo que representa as diferentes comunas do país.

"As perdas de receitas previsíveis nos cofres municipais ainda são de 420 milhões? A falta de estimativas mais precisas para o próximo ano torna difícil a elaboração de orçamentos municipais para 2020-2021", reclama, em jeito de antecipação, o líder conservador cristão, burgomestre de Clervaux.



Sobre este ponto em concreto, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna (DP), anunciou "uma situação um pouco menos grave do que inicialmente se esperava". Embora a taxa básica dos subsídios tenha sido revista pelo Ministério do Interior de 35 para 40%, os municípios exigem saber qual é o orçamento que o Governo lhes pretende atribuir no próximo ano. Isto, reforçado pela disparidade que há entre os subsídios atribuídos às diferentes cidades luxemburguesas.









