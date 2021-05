A razão prende-se com a escassez elevada de componentes eletrónicos, como semicondutores e microprocessadores, produzidos maioritariamente na Ásia.

Comprou carro novo este ano? Poderá recebê-lo só em 2022

Susy MARTINS A razão prende-se com a escassez elevada de componentes eletrónicos, como semicondutores e microprocessadores, produzidos maioritariamente na Ásia.

Quem encomendou uma nova viatura no início do ano no Luxemburgo poderá ver a sua entrega ser adiada até 2022. A razão prende-se com a escassez elevada de componentes eletrónicos como semicondutores e microprocessadores, provocando subsequentemente uma falta de equipamentos para a construção de automóveis. O alerta é dado pela federação que representa os construtores e importadores de automóveis no Luxemburgo, a Febiac.

A escassez abrange sobretudo os veículos 100% elétricos e plug-in híbridos, sendo que se prevê um regresso à normalidade antes de 2022, denota a federação. Desde a gestão do motor aos assistentes na condução, o funcionamento do automóveis depende cada vez mais dos pequenos "cérebros" eletrónicos, cuja falta está a provocar uma diminuição na produção de novos veículos. Os produtores destas peças são maioritariamente asiáticos e não estão a conseguir dar resposta à procura. Resultado: quem encomendou um veículo no início do ano poderá vir a recebê-lo só em 2022.

Os veículos elétricos foram, aliás, as 'estrelas' do Autofestival deste ano, em que 81% dos concessionários venderam mais veículos deste tipo do que nos anos anteriores. A razão para a falta de componentes eletrónicos deve-se, sem surpresas, à crise pandémica da covid-19, que poderá causar mesmo uma descida no volume de negócios no setor automóvel do Luxemburgo. Tal como em todos os setores, o início da pandemia, na primeira metade de 2020, obrigou à paragem da maioria da indústria automóvel durante largas semanas, obrigando os construtores de automóveis a reduzir as encomendas.

A forte recuperação do mercado desde finais de 2020 criou um aumento repentino na procura de componentes como os microprocessadores e os semicondutores. Ainda segundo a Febiac, a escassez abrange também o setor informático, nomeadamente a venda de computadores, telemóveis entre outros aparelhos eletrónicos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.