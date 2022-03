Comprar uma TV com cheques-refeição. Fraudes ultrapassam os 50 milhões de euros

Dia da Mulher Luxemburgo é o país com a menor diferença salarial entre mulheres e homens na UE

No Grão-Ducado, o salário das mulheres é 0,7% inferior ao dos homens, segundo o Eurostat. Esta é a diferença mais pequena na UE. Na Alemanha e Suíça, países com maior disparidade, as mulheres ganham menos 18%.