Comprar morangos do Luxemburgo? Só tem cinco opções

É um dos frutos da época, mas a maior parte dos que se encontram no supermercado não são locais. De acordo com o ministro da Agricultura, e segundo dados referentes a 2021, há no Luxemburgo apenas cinco produtores de morangos. O Ministério adianta que o problema não é só o clima. É também o preço da mão de obra.

Questionado pelo deputado do DP, André Bauler, o ministro da Agricultura, Claude Haagen, explica que "como a colheita dos morangos é feita exclusivamente à mão, os produtores com superfícies de cultivo maiores recorrem sobretudo a trabalhadores temporários". E acrescenta: "O elevado custo da mão de obra no Luxemburgo é certamente um travão ao desenvolvimento desta produção". Além disso, o clima frio tardio e as chuvas também dificultam o cultivo.



O Ministério da Agricultura não dispõe, para já, de dados concretos quanto ao volume de negócios e superfícies cultivadas. As estimativas apontam, no entanto, para que, no ano passado, por exemplo, tenham sido dedicados 7,5 hectares ao cultivo do morangos no país. O valor é bastante superior aos 2,2 hectares de 2015, mas inferior aos 8 de 2020.

O Ministério diz também não ter dados fiáveis sobre as quantidades comercializadas e o preço de venda dos morangos produzidos no Grão-Ducado. Mas a situação deverá mudar, já que, a partir de 2023, os morangos passarão a ser listados separadamente nas declarações obrigatórias das superfícies agrícolas.



