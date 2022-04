Aumenta-se o desemprego, com isso baixa a procura, logo, a inflação desce. Mas nem sempre este algoritmo teve sucesso...

Opinião Economia 2 min.

Inflação

Portugal. Comprar menos, por mais dinheiro

Sérgio FERREIRA BORGES Adivinha-se que, mais cedo que tarde, se aplique a fórmula de Milton Friedman para controlar a inflação.

Num primeiro impacto, a inflação provocou uma quebra de quantidade, nos produtos adquiridos para o consumo das famílias. Foi disso que aqui dei nota, há semanas.

Há, no entanto, um segundo efeito, agora denunciado por técnicos de segurança alimentar, da Direcção-Geral de Saúde e do Ministério da Agricultura. À menor quantidade, junta-se o défice de qualidade, com prejuízo para as famílias onde há mais idosos e mais crianças. Numa primeira fase, a solução era comprar menos. Agora, a solução é comprar menos e com menor qualidade.

Os alimentos de consumo mais popular, como o frango ou o carapau, já não são adquiridos por muitas famílias, porque a subida do preço é uma vertigem que nem todos podem acompanhar. Numa única semana, por exemplo, o preço do frango escalou 10 por cento.

Aumenta-se o desemprego, com isso baixa a procura, logo, a inflação desce. Mas nem sempre este algoritmo teve sucesso...

Da parte da Cáritas, uma instituição da Igreja Católica, as reclamações são também mais audíveis. As queixas chegam de todo o país, mas com especial dimensão das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Paradoxalmente, as estimativas para o turismo são animadoras, esperando-se um aquecimento deste importante sector da economia portuguesa. E a confirmar-se essa melhoria, é evidente que ela vai provocar mais um surto inflacionário, com o aumento da procura a agravar os preços dos bens essenciais, como os cereais, carne, peixe e todos os derivados do leite.

Os comerciantes também protestam, sobretudo os vendedores de peixe que não conseguem despachar a mercadoria que compram aos armazenistas.

Entretanto, circula um número que alguns já consideram "psicológico". Trata-se dos 0,9 por cento, previstos para a actualização salarial da administração pública. Os privados querem indexar os seus aumentos a estes 0,9 por cento, mas vão protestando, porque entendem que a melhoria salarial vai contribuir para mais um surto inflacionário. Mas se não houver melhorias no poder de compra, a procura vai arrefecer e isso provoca redução na facturação das empresas. O que quer dizer que à inflação vem juntar-se uma crise económica.

Adivinha-se que, mais cedo que tarde, se aplique a fórmula de Milton Friedman para controlar a inflação. Aumenta-se o desemprego, com isso baixa a procura, logo, a inflação desce. Mas nem sempre este algoritmo teve sucesso e, muitas vezes, provocou crises sociais de larga escala. Se isto acontecer, teremos uma tempestade perfeita, com uma crise económica associada a uma crise social.

Todos os cuidados serão poucos para evitar males maiores. E já há quebra no refinanciamento das empresas, outro sinal preocupante.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.