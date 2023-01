Registo de novas matrículas caiu pelo terceiro ano consecutivo, refere o Statec.

Automóveis

Compra de carros novos no Grão-Ducado foi tão baixa como há 20 anos

Catarina OSÓRIO Registo de novas matrículas caiu pelo terceiro ano consecutivo, refere o Statec.

A venda de carros novos no Luxemburgo recuou em 2022 pelo terceiro ano consecutivo, indica o Statec no boletim "Conjuntura Flash" de janeiro, recuando a valores do início dos anos 2000.

De acordo com o gabinete de estatísticas, esta tendência acompanha o conjunto da zona euro, e representou um declínio de 5% nas vendas face a 2021.

Em termos absolutos, houve 42.000 registos de viaturas novas em 2022, valor semelhante ao início dos anos 2000, "anos em que a população residente luxemburguesa era menos 40% do que a atual", pode ler-se na análise de janeiro.

Concessionários poderão deixar de fazer preços atrativos em breve Cada vez mais fabricantes apostam no modelo de agência. Para os concessionários de automóveis, incluindo os luxemburgueses, isso significa menos liberdade de negócio.

Segundo o Statec, o declínio de 2021 e 2022, deveu-se sobretudo à escassez de componentes eletrónicos necessários para a produção dos veículos automóveis.

Escassez que deverá ser resolvida com "a diminuição da procura destes componentes para aparelhos eletrónicos como smartphones e computadores", prevê o gabinete de estatísticas.

A produção da indústria automóvel europeia tem vindo a aumentar novamente desde a primavera de 2022.

Está a pensar comprar um carro durante o Autofestival? Siga estes conselhos Há também dicas a ter em conta se quiser comprar um carro usado.

No último trimestre de 2022, o aumento nos registos de novas matrículas foi de 7% ao longo de um ano no Luxemburgo, e de 15% na zona euro. Neste último graças ao aumento de 30% na Alemanha.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.